Украина

Из Омана Зеленский вернулся на чартерном самолете: журналисты указали на интересный момент

После авиакатастрофы в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» президент Владимир Зеленский прервал свой отпуск в Омане и возвратился в Киев.

Как сообщают журналисты программы «Схемы» в Facebook, Зеленский прибыл в столицу Украины чартерным рейсом — в 2:37 ночи уже 9 января. Самолет приземлился в аэропорту «Киев».

Стоит отметить, что пресс-секретарь Юлия Мендель анонсировала «срочное возвращение президента в Украину» еще утром 8 января.

Съемочная группа «Схем» зафиксировала, как после приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и через 15 минут заехал на территорию Офиса президента.

В здании включили свет на этаже, где находится кабинет президента. На улицах вокруг журналисты заметили скопление сотрудников государственной охраны.

Журналисты интересуются, кто будет оплачивать этот перелет президента, стоимость которого может достигать нескольких десятков тысяч долларов.

Напомним, ранее Офис президента сообщал о том, что Зеленский полетел в Оман с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Как сообщали «ФАКТЫ», после возвращения в Украину, Зеленский созвал в Офисе президента рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета, а сегодня утром выступил с официальным обращением.

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