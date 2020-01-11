Украина

Дожди со снегом: синоптики рассказали о погоде на выходные

День 11 января принесет в большую часть регионов Украины дождь со снегом и мокрый снег, 12 января Левобережье немного подморозит — до минус одного градуса в течение дня. А на юге Одесской области днем возможны +8 градусов.

11 января в восточных и Сумской областях ожидается дождь со снегом, в остальных регионах дождь. На дорогах гололедица, а утром еще и туман. В западных областях порывы ветра 15−20 м/с. В Карпатах на высокогорье восточной части Закарпатской области значительная опасность лавин. В горах царит по-настоящему зимняя погода — там ночью до 8° мороза.

12 января и снег, и дождь прекратятся, дневная температура немного повысится. Синоптики ожидают очередной оттепели и повышения дневных температур в большинстве регионов до 3 градусов тепла.

Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида объяснил, почему зима в Украине уже не может быть постоянно холодной. А народные синоптики пока решили повременить с прогнозами из-за постоянно меняющихся погодных тенденций.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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