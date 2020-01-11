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Украина

«К счастью, только 11 украинцев»: Пристайко шокировал заявлением о жертвах авиакатастрофы в Иране

7:43 11 января 2020 574
пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, несмотря на большой опыт в дипломатии, допустил шокирующую и даже кощунственную фразу, говоря о жертвах авиакатастрофы в Иране. Комментируя на брифинге расследование крушения самолета МАУ, министр упомянул, что в разбившемся лайнере погибли «к счастью, только 11 украинцев».

«Не только украинцы. Украинцев — 11. К счастью. Жаль так говорить. Но все-таки только 11 людей», — заявил министр, говоря о жертвах катастрофы. Пристайко напомнил, что среди пассажиров самолета большинство было гражданами Ирана и Канады, летевшими в Киев на стыковочный рейс.

В соцсетях согласились, что фраза Пристайко прозвучала как надругательство над памятью жертв трагедии.

Напомним, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев: трое пилотов, шестеро бортпроводников и две пассажирки. Всего на борту находились 176 людей. Никто не выжил.

В Иране 11 января признали ту версию, о которой ранее говорили США, Канада и Великобритания. Имеются в виду данные, что авиакатастрофа случилась из-за ракетного удара по самолету. В Иране говорят о непредумышленности и о «человеческой ошибке».

Видео bykvu.com

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