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«Русский мир поздравил с новым годом»: появились грустные фото оккупированного Алчевска
В городе Алчевске, который находится под контролем террористов «ЛНР», наблюдаются перебои с водоснабжением и жителям города приходится топить снег. Об этом пишет журналист Денис Казанский.
«В Алчевске (под контролем ЛНР) с начала года перебои с водой. Водоснабжения не было 4 дня. Люди набирали воду из родников, топили снег и лед. Русский мир поздравил с новым годом», — написал он.
Пользователи активно обсуждают данное сообщение. Многие сообщают, что подобные проблемы в оккупированном городе случаются регулярно.
«В Алчевске перебои уже 4 года. Воды не бывает и по 5 дней…» — написал один из пользователей в комментариях.
«Кажется, с самого 14 года проблемы с водой. Да что там с водой, со всем проблемы», — добавил второй.
«Там это нормальная ситуация», — сообщил третий.
Как писали «ФАКТЫ», проблемы с водоснабжением — не единственная проблема людей живущих в оккупированной части Луганской области. Так, террористы «ЛНР» также собирают информацию о людях, часто выезжающих на подконтрольные правительству Украины территории, формируя базы данных потенциальных агентов диверсантов. В будущем эти люди могут пополнить ряды пленных.
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