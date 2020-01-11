«Русский мир поздравил с новым годом»: появились грустные фото оккупированного Алчевска

Украина

В городе Алчевске, который находится под контролем террористов «ЛНР», наблюдаются перебои с водоснабжением и жителям города приходится топить снег. Об этом пишет журналист Денис Казанский.

«В Алчевске (под контролем ЛНР) с начала года перебои с водой. Водоснабжения не было 4 дня. Люди набирали воду из родников, топили снег и лед. Русский мир поздравил с новым годом», — написал он.

Пользователи активно обсуждают данное сообщение. Многие сообщают, что подобные проблемы в оккупированном городе случаются регулярно.

«В Алчевске перебои уже 4 года. Воды не бывает и по 5 дней…» — написал один из пользователей в комментариях.

«Кажется, с самого 14 года проблемы с водой. Да что там с водой, со всем проблемы», — добавил второй.

«Там это нормальная ситуация», — сообщил третий.

Как писали «ФАКТЫ», проблемы с водоснабжением — не единственная проблема людей живущих в оккупированной части Луганской области. Так, террористы «ЛНР» также собирают информацию о людях, часто выезжающих на подконтрольные правительству Украины территории, формируя базы данных потенциальных агентов диверсантов. В будущем эти люди могут пополнить ряды пленных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter