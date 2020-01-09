23.89 / 24.30 26.39 / 26.95
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

СБУ разоблачила агентов "ЛНР", собиравших информацию о людях, которые посещают мирную территорию Украины

14:06 9 января 2020 319
Украинские документы
Инф. «ФАКТОВ»

Оккупанты в ОРЛО собирают информацию о людях, часто выезжающих на подконтрольные правительству Украины территории, формируя базы данных потенциальных диверсантов. Ранее сообщалось, что «суд» в оккупированном Луганске приговорил местного жителя Коротких М.Ю. за «государственную измену» к 12 годам тюрьмы.

По информации Службы безопасности Украины, представители так называемого «МГБ ЛНР» используют для сбора информации частных перевозчиков, ставя перед ними соответствующие задачи. «Особенно интересуют люди, которые получают социальные выплаты и посещают государственные учреждения. Лиц из этих списков террористы рассматривают как потенциальных агентов и диверсантов», — сообщают в украинской спецслужбе.

Так, сотрудники СБУ выяснили, что частный перевозчик из Алчевска вместе с женой в течение года передавал «МГБ ЛНР» сведения о своих клиентах, а также о коллегах-перевозчиках. Параллельно с этим предприниматель наладил механизм противоправного оформления соцвыплат жителям оккупированных территорий, которые фактически не выезжают из ОРЛО. Людей убеждали, что процедура оформления соцвыплат сложная и дорогая. За свое посредничество с жителей оккупированных территорий, в том числе и боевиков, предприниматели брали плату.

«При осмотре транспортного средства было обнаружено более 150 документов жителей временно оккупированной территории: свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для „заочного“ оформление выплат», — отметили в СБУ и добавили, что в данный момент устанавливаются сотрудники украинских госучреждений, которые могут быть причастны к функционированию этого нелегального канала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», департамент кибербезопасности СБУ разоблачил группу, в которую входили сотрудники украинской спецслужбы и Нацполиции, «сливавшую» секретную информацию третьим лицам, в том числе и иностранным дипломатам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

машина

В Кривом Роге авто влетело в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие (фото)

Пенсия в Украине

В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января

рубли

Пенсии и зарплаты не повысят: главарь "ДНР" снова обманул жителей Донбасса

Игорь Матьков

"Игорь как будто прощался": рассказ бывшей жены погибшего бортпроводника МАУ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер