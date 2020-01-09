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- 14:06 СБУ разоблачила агентов "ЛНР", собиравших информацию о людях, которые посещают мирную территорию Украины
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СБУ разоблачила агентов "ЛНР", собиравших информацию о людях, которые посещают мирную территорию Украины
Оккупанты в ОРЛО собирают информацию о людях, часто выезжающих на подконтрольные правительству Украины территории, формируя базы данных потенциальных диверсантов. Ранее сообщалось, что «суд» в оккупированном Луганске приговорил местного жителя Коротких М.Ю. за «государственную измену» к 12 годам тюрьмы.
По информации Службы безопасности Украины, представители так называемого «МГБ ЛНР» используют для сбора информации частных перевозчиков, ставя перед ними соответствующие задачи. «Особенно интересуют люди, которые получают социальные выплаты и посещают государственные учреждения. Лиц из этих списков террористы рассматривают как потенциальных агентов и диверсантов», — сообщают в украинской спецслужбе.
Так, сотрудники СБУ выяснили, что частный перевозчик из Алчевска вместе с женой в течение года передавал «МГБ ЛНР» сведения о своих клиентах, а также о коллегах-перевозчиках. Параллельно с этим предприниматель наладил механизм противоправного оформления соцвыплат жителям оккупированных территорий, которые фактически не выезжают из ОРЛО. Людей убеждали, что процедура оформления соцвыплат сложная и дорогая. За свое посредничество с жителей оккупированных территорий, в том числе и боевиков, предприниматели брали плату.
«При осмотре транспортного средства было обнаружено более 150 документов жителей временно оккупированной территории: свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для „заочного“ оформление выплат», — отметили в СБУ и добавили, что в данный момент устанавливаются сотрудники украинских госучреждений, которые могут быть причастны к функционированию этого нелегального канала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», департамент кибербезопасности СБУ разоблачил группу, в которую входили сотрудники украинской спецслужбы и Нацполиции, «сливавшую» секретную информацию третьим лицам, в том числе и иностранным дипломатам.
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