Украина

В Украине политики и дипломаты оценили позицию Ирана: власти государства хоть и с задержкой, но все-таки признали, что сбили ракетой украинский пассажирский «Боинг» 8 января. Эксперты проводят параллели с другим сбитым «Боингом», ракетный удар по которому Россия пытается отрицать более пяти лет. А Украине советуют занять максимально жесткую позицию и в будущем активнее защищать интересы украинских граждан.

Народный депутат Владимир Арьев обращает внимание, что Иран в ситуации со сбитым «Боингом» проявил себя более цивилизованным государством по сравнению с Россией.

«У Ирана, вероятно, есть совесть», — полагает основатель волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко.

А журналист Денис Казанский обращает внимание, что попытки режимов «отомстить Америке» обычно так и заканчиваются: ударом по своим и жертвами среди соотечественников: «Сбили пассажирский самолет с невинными людьми, где летели в основном иранцы (82 человека). В сухом остатке отомстили Америке убийством 150 своих же сограждан и еще 85 иностранцев, среди которых не было ни одного гражданина США».

Депутат Ирина Геращенко считает, что в расследовании трагедии с «Боингом» Украина заняла крайне пассивную позицию, и это нужно исправлять.

Чтобы компенсировать пассивность в ходе расследования, Украине советуют уже сейчас, не теряя времени, начинать борьбу за официальное признание вины Ираном.

Эксперт «Украинского института будущего» Илия Куса напомнил, что Украине еще предстоит добиваться от Ирана компенсации родственникам погибших.

А журналист Юрий Бутусов добавил в список еще одну важную задачу: изучить роль России в трагедии с «Боингом».

Напомним, Иран признал, что пассажирский самолет МАУ, летевший из Тегерана 8 января, разбился из-за того, что был сбит ракетой. В Иране говорят об ошибке сил ПВО и перекладывают часть вины на США.

Фото Iryna Gerashchenko/Facebook

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