Мир

В России в жестком ДТП погибли трое украинцев

В России в страшном ДТП погибли трое украинцев. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, трое граждан Украины погибли, еще шесть пострадали в аварии с автобусом в Орловской области, которая произошла 11 января на трассе М-2 «Крым», неподалеку от поселка Шахово в Кромском районе.

На данный момент известно, что авария произошла примерно в 9 часов 40 минут по киевскому времени. Дорогу не поделили микроавтобус марки «Мерседес» и легковушка «Рено Меган».

По чьей вине произошло смертельное столкновение, каковы обстоятельства ДТП — на эти вопросы еще предстоит ответить сотрудникам правоохранительных органов.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Свердловской области России перевернулся автобус, который вез фанатов белорусского рэпера Макса Коржа.

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