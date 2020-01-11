- 13:20 «Бог у нас один»: Ломаченко стихом ответил на скандал вокруг его видео с российскими триколорами
- 13:11 Записи «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета будут расшифровывать во Франции
- 13:02 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет на этапе Кубке мира
- 12:45 Зеленский показал новые фото обломков самолета МАУ
- 12:44 Акулы съели 21-летнего футболиста
- 12:35 В России в жестком ДТП погибли трое украинцев
- 12:11 Оказался цивилизованнее России: в сети обсуждают признание Ираном вины в крушении украинского самолета
- 11:59 «Русский мир поздравил с новым годом»: появились грустные фото оккупированного Алчевска
- 11:16 Иранские военные попытались оправдаться за выпущенную по украинскому самолету ракету
- 10:52 На Полтавщине авто с людьми влетело в ледяную воду: фото ЧП
- 10:45 В Харькове посреди ночи устроили взрыв в отделении «Ощадбанка»
- 10:28 «Евробляхеры» не сдаются: стоимость растаможки авто на еврономерах может уменьшиться в разы
В России в жестком ДТП погибли трое украинцев
В России в страшном ДТП погибли трое украинцев. Об этом сообщают российские СМИ.
Так, трое граждан Украины погибли, еще шесть пострадали в аварии с автобусом в Орловской области, которая произошла 11 января на трассе М-2 «Крым», неподалеку от поселка Шахово в Кромском районе.
На данный момент известно, что авария произошла примерно в 9 часов 40 минут по киевскому времени. Дорогу не поделили микроавтобус марки «Мерседес» и легковушка «Рено Меган».
По чьей вине произошло смертельное столкновение, каковы обстоятельства ДТП — на эти вопросы еще предстоит ответить сотрудникам правоохранительных органов.
Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Свердловской области России перевернулся автобус, который вез фанатов белорусского рэпера Макса Коржа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!