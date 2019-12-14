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В России разбился автобус с десятками фанатов известного рэпера, есть пострадавшие

8:46 14 декабря 2019 69
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Свердловской области России перевернулся автобус, который вез фанатов белорусского рэпера Макса Коржа.

Инцидент произошел около 7 часов утра (5 часов по московскому времени) на 242-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург.

Автобус, перевозивший 53 человек, съехал с дороги и перевернулся.

По информации российских СМИ, автобус вез поклонников Макса Коржа с проходившего в Перми концерта. Семь человек, среди них двое несовершеннолетних, доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель заказного пассажирского автобуса, задремал в дороге и не справился с управлением. В результате автобус выехал на встречную полосу и съехал с дороги, после чего перевернулся и лег на левый бок.

Как сообщают СМИ, водителю пришлось долго ждать пассажиров, которые остались после концерта Макса Коржа в клубе, до четырех утра.

На место аварии направлена усиленная следственно-оперативная группа. Движение на трассе патрулируется.

Как ранее писали «ФАКТЫ», на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Москве развернули флаг Украины, что очень возмутило пользователей сети.

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