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В России разбился автобус с десятками фанатов известного рэпера, есть пострадавшие
В Свердловской области России перевернулся автобус, который вез фанатов белорусского рэпера Макса Коржа.
Инцидент произошел около 7 часов утра (5 часов по московскому времени) на 242-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург.
Автобус, перевозивший 53 человек, съехал с дороги и перевернулся.
По информации российских СМИ, автобус вез поклонников Макса Коржа с проходившего в Перми концерта. Семь человек, среди них двое несовершеннолетних, доставлены в больницу.
По предварительным данным, водитель заказного пассажирского автобуса, задремал в дороге и не справился с управлением. В результате автобус выехал на встречную полосу и съехал с дороги, после чего перевернулся и лег на левый бок.
Как сообщают СМИ, водителю пришлось долго ждать пассажиров, которые остались после концерта Макса Коржа в клубе, до четырех утра.
На место аварии направлена усиленная следственно-оперативная группа. Движение на трассе патрулируется.
Как ранее писали «ФАКТЫ», на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Москве развернули флаг Украины, что очень возмутило пользователей сети.
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