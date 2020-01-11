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Украина

Записи «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета будут расшифровывать во Франции

13:11 11 января 2020 24
черные ящики
Инф. «ФАКТОВ»

Расшифровка «черных ящиков» с разбившегося в Иране украинского пассажирского самолета будет проводиться во Франции в независимой лаборатории. Такое решение было принято иранскими властями. Оба бортовых самописца были найдены вскоре после авиакатастрофы, и, как полагают, сохранили достаточно данных для дешифровки.

В Иране говорят, что не обладают технологиями для экспертизы авиатехники американского производства. Поэтому «черные ящики» планировалось передать для анализа в международную лабораторию. Предложения поступили от специалистов из пяти стран, включая Украину, но иранцы остановились на французском центре, который пользуется авторитетом в мире, но при этом сохраняет нейтральную позицию ко всем странам, фигурирующим в деле.

Напомним, самолет МАУ разбился 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января признал, что лайнер потерпел крушение, когда был сбит ракетой. Военные говорят, что иранские системы ПВО ошибочно выпустили ракету по гражданскому самолету. Об этом в разделе «Иран признал, что самолет МАУ сбили ракетой: все подробности».

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