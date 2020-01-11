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Украина

В МАУ объяснили, почему не отменили роковой рейс из Тегерана в Киев

14:11 11 января 2020 457
мау самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Авиаперевозчик МАУ, отправляя злополучный рейс из Ирана в Киев 8 января, не получал предупреждений об угрозах в регионе. Именно поэтому у перевозчика не было никаких законных оснований отменять рейс. Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

«На момент вылета из аэропорта „Борисполь“ никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации у авиакомпании (об угрозах) не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено нам», — заявил Дыхне.

Также руководитель МАУ еще раз уточнил, почему самолет вылетел из Тегерана с задержкой. «На самом деле простая ситуация. На этом рейсе было очень большое количества багажа и ручной клади. Командир экипажа принял решение частично разгрузить самолет», — объяснил он.

Напомним, украинский «Боинг», летевший из Ирана в Киев 8 января, был сбит иранскими ПВО и разбился в окрестностях Тегерана. Погибли 176 человек, находившиеся на борту.

Последние новости от расследователей трагедии в небе читайте в разделе «Иран признал, что самолет МАУ сбили ракетой: все подробности».

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