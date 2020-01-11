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Мир

«Смерть диктатору»: в Тегеране проходят массовые протесты из-за сбитого украинского самолета (видео)

18:31 11 января 2020 982
Скрин видео
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Тегерана начались студенческие протесты против непубличности расследования крушения самолета МАУ 8 января 2020 года. К университету имени Амира Кабира пришли сотни людей.

Как сообщает иранская служба телерадиокомпании ВВС, собравшиеся требовали «смерти диктатору». Также на ступеньках университета зажгли свечи в память о жертвах авиакатастрофы. Известно, что полиция применила слезоточивый газ.

В сети появились видео акции.

 

 

Тем временем другая группа активистов собралась возле Технологического университета имени Шарифа. Они выдвинули требование отставки главнокомандующего вооруженными силами Ирана.

Напомним, в результате крушения украинского Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в т. ч. 11 украинцев.

На данный момент известно, что в самолет попала ракета иранских ПВО. При этом в СНБО Украины заявили, что Киев получил доказательства этого еще до того, как соответствующую информацию обнародовали другие страны.

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