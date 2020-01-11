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«Смерть диктатору»: в Тегеране проходят массовые протесты из-за сбитого украинского самолета (видео)
В центре Тегерана начались студенческие протесты против непубличности расследования крушения самолета МАУ 8 января 2020 года. К университету имени Амира Кабира пришли сотни людей.
Как сообщает иранская служба телерадиокомпании ВВС, собравшиеся требовали «смерти диктатору». Также на ступеньках университета зажгли свечи в память о жертвах авиакатастрофы. Известно, что полиция применила слезоточивый газ.
В сети появились видео акции.
#BREAKING: It is taking place now in #AmirKabir University of #Tehran, thousands of students are protesting against #Iran's Islamic Regime & #IRGC over shot-down of Flight #PS752 of #Ukraine International Airlines by a Tor-M1 SAM system of #IRGCASF. pic.twitter.com/dN8bUK4U3v— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 11 января 2020 г.
January 11 - Tehran, #Iran— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) 11 января 2020 г.
Large crowd outside Amir Kabir University
Protesters chanting:
"I will kill he who killed my brother!"
This is a clear warning to the mullahs' regime.#IranProtests pic.twitter.com/WfC6lStKgA
Тем временем другая группа активистов собралась возле Технологического университета имени Шарифа. Они выдвинули требование отставки главнокомандующего вооруженными силами Ирана.
Напомним, в результате крушения украинского Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран,
На данный момент известно, что в самолет попала ракета иранских ПВО. При этом в СНБО Украины заявили, что Киев получил доказательства этого еще до того, как соответствующую информацию обнародовали другие страны.
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