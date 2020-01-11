"Украина изначально знала, что самолет МАУ сбили": в СНБО раскрыли детали

Украина

Украина имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ в Иране еще до того, как соответствующую информацию обнародовали другие страны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран», — заявил он.

По мнению Данилова, именно наличие у Украины этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий есть сбивание ракетой, и повлияли на Иран, чтобы тот изменил позицию и признался во всем, пишет BBC News Украина.

«Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили», — сказал секретарь СНБО.

По его словам, Украина не могла сразу обнародовать эту информацию, так как опасалась, что Иран не позволит украинским специалистам проводить расследование на месте трагедии.

«Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран — это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону», — сказал Данилов.

Он сообщил, что на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

«Мы считаем это уже доказанным фактом, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики — они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара», — подчеркнул секретарь СНБО.

На этих же фото, по его словам, четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов.

«Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название», — сказал Данилов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Иране признали, что украинский самолет МАУ с 176 людьми на борту бил сбит ракетой, выпущенной иранскими силами ПВО. Пуск ракеты в Иране назвали непредумышленным.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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