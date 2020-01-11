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Украина

Зеленскому подсказали, как указать на причастность России к катастрофе самолета МАУ

19:42 11 января 2020 1696
Зеленский
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

После признания Ираном вины в крушении самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Владимир Зеленский мог бы не только настаивать на выплате компенсации и наказании виновных, но и поставить вопрос об опасности российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

«Действия украинских властей в этом случае стандартные: сразу после случившего нужно было призвать Иран, чтобы они признали, что сбили украинский самолет. Как мы видим, так Иран и сделал. Потребовать компенсацию и возможного наказания виновных. Но кроме того я бы поставил с трибуны ООН вопрос об опасности российских средств ПВО, ведь ими за крайнее 20 лет сбивают уже четвертый гражданский самолет, то есть раз в пять лет. Видимо в них что-то там с алгоритмами боевыми или техническими. Раз такое количество ошибок выходит», — считает эксперт.

Арестович добавил, что в сложившейся ситуации украинские власти уже сделали практически все необходимое.

«Насчет средств ПВО они (украинские власти — Авт.) никогда так вопрос не поставят, потому что у них ума не хватит на это. Ну, а все остальное вполне вписывается в дипломатические рамки», — сказал он.

Полную версию интервью с Арестовичем читайте на сайте «ФАКТОВ» в ближайшие дни.

Актуальные новости о крушении самолета МАУ в Иране читайте здесь.

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