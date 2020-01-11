- 20:52 Под Одессой задержаны подозреваемые в жестком избиении активиста-ветерана АТО
- 20:40 «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» — 0:1: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии, видео гола
- 20:17 Похолодание и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде 12 января
- 20:14 Зеленский выступил с обращением в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране
- 19:55 Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
- 19:42 Зеленскому подсказали, как указать на причастность России к катастрофе самолета МАУ
- 19:32 Осталась без документов и денег: певицу MARUV опять ограбили
- 19:28 Роухани позвонил Зеленскому: о чем договорились
- 18:59 Хотела выброситься из окна: в Киеве спасли отчаявшуюся женщину
- 18:31 «Смерть диктатору»: в Тегеране проходят массовые протесты из-за сбитого украинского самолета
- 18:02 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского и мужского масс-стартов
- 18:02 После встречи с Меркель Путин выступил с дерзким заявлением по Донбассу
Под Одессой задержаны подозреваемые в жестком избиении активиста-ветерана АТО
Полицейские города Подольска, что на севере Одесской области, расследуют избиение злоумышленниками ветерана АТО Александра Ярошенко (позывной — Ангел). Пострадавший связывает нападение с общественной деятельностью.
Как сообщили в полиции, задержаны двое злоумышленников 21−23 лет, которые вечером напали на жителя города во дворе многоквартирного дома, избили его и отобрали рюкзак.
«Доказательством их причастности к инциденту являются, в частности, изъятые у них при задержании вещественные доказательства. В больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался. Горрайонный суд под председательством Галины Павловской уже санкционировал домашний арест злоумышленников», — сообщили в полиции.
Их действия квалифицированы по ст. 122 («Умышленное нанесение телесных повреждений») и ст. 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины.
Сам потерпевший Ярошенко утверждает, что оба парня, которые на него напали, прислуживают местной мафии, с которой он борется.
По словам активиста-ветерана, это местные жители, проживающие в том же районе, что и он.
«Они — два родных брата, ранее судимые за грабеж. Оба — наркозависимые», — констатирует Ангел.
Напомним, ранее в Днепре напали на представителей общественной организации «Просвіта» — у пострадавших травмы черепа, челюсти и носа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.