Происшествия

Под Одессой задержаны подозреваемые в жестком избиении активиста-ветерана АТО

Полицейские города Подольска, что на севере Одесской области, расследуют избиение злоумышленниками ветерана АТО Александра Ярошенко (позывной — Ангел). Пострадавший связывает нападение с общественной деятельностью.

Как сообщили в полиции, задержаны двое злоумышленников 21−23 лет, которые вечером напали на жителя города во дворе многоквартирного дома, избили его и отобрали рюкзак.

«Доказательством их причастности к инциденту являются, в частности, изъятые у них при задержании вещественные доказательства. В больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался. Горрайонный суд под председательством Галины Павловской уже санкционировал домашний арест злоумышленников», — сообщили в полиции.

Их действия квалифицированы по ст. 122 («Умышленное нанесение телесных повреждений») и ст. 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины.

Сам потерпевший Ярошенко утверждает, что оба парня, которые на него напали, прислуживают местной мафии, с которой он борется.

По словам активиста-ветерана, это местные жители, проживающие в том же районе, что и он.

«Они — два родных брата, ранее судимые за грабеж. Оба — наркозависимые», — констатирует Ангел.

Напомним, ранее в Днепре напали на представителей общественной организации «Просвіта» — у пострадавших травмы черепа, челюсти и носа.



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