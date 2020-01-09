Под Одессой жестоко избили активиста-ветерана АТО (фото, видео)

Происшествия

В Подольске Одесской области неизвестные жестоко избили ветерана АТО Сашу Янгола. Ранее в Днепре напали на представителей общественной организации «Просвіта» — у пострадавших травмы черепа, челюсти и носа.

Как сообщил сам пострадавший Саша Янгол в Facebook, на него напали сзади двое мужчин и разбили голову. По словам бывшего АТОшника, эти люди уже приходили к нему домой с угрозами. Полиция отпустила нападавших.

Правозащитник Игорь Кравец считает, что избиение Саши Янгола имеет все признаки заказного. Ветерана АТО якобы избили за его правозащитную деятельность. Мужчина потерял много крови.

Напомним, на днях в Киеве полиция задержала активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. Они пришли на лекцию российского блогера Александры Митрошиной. На мужчин надели наручники и поставили на колени. Ранее в Кривом Роге в зале суда произошла драка между полицейскими и одним из местных активистов.

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