Крушение самолета МАУ в Иране: Гончарук рассказал, какие выплаты получат семьи жертв

Украина

Правительство Украины решило выплатить семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, выплатить компенсацию пообещала иранская сторона, и украинские дипломаты применяют все методы, существующие в международном правовом поле, чтобы добиться выплаты этих компенсаций.

«Понимаю, что никакие компенсации не уменьшат боль, но Украина отстаивает справедливость», — заявил Гончарук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным обращением к украинцам после разговора с президентом Ирана.

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