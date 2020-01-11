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Появилась важная информация о расшифровке "черных ящиков" сбитого Ираном "Боинга"
Расшифровку бортовых самописцев («черных ящиков») сбитого в Иране Boeing 737 проведут в Украине, а не во Франции, как об этом сообщалось ранее. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило об этом в Twitter, подтвердив свое участие в этом процессе.
«Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков… Эта работа будет сделана в Украине», — говорится в сообщении.
Самолет МАУ разбился 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. В настоящее время проводится идентификация тел.
Тем временем Иран официально признал, что лайнер был сбит ракетой иранских ПВО, которую ошибочно выпустили по гражданскому самолету.
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