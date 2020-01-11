- 11.01 23:14 Внук Никиты Михалкова влип в неприятную историю из-за модели
- 11.01 22:44 Появилась важная информация о расшифровке "черных ящиков" сбитого Ираном "Боинга"
- 11.01 22:21 В Николаевской области мужчина заболел тяжелой формой бешенства
- 11.01 21:58 Нападение на 19-летнюю девушку в Киеве: появились сведения о подозреваемом
- 11.01 21:26 «Ливерпуль» обыграл на выезде «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ: видео гола
- 11.01 21:20 Крушение самолета МАУ в Иране: Гончарук рассказал, какие выплаты получат семьи жертв
- 11.01 21:12 Иран признал, что самолет МАУ сбили ракетой: все подробности
- 11.01 20:52 Под Одессой задержаны подозреваемые в жестком избиении активиста-ветерана АТО
- 11.01 20:17 Похолодание и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде 12 января
- 11.01 20:14 Зеленский выступил с обращением в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране
- 11.01 19:55 Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
- 11.01 19:42 Зеленскому подсказали, как указать на причастность России к катастрофе самолета МАУ
Внук Никиты Михалкова влип в неприятную историю из-за модели
В Москве из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова выпала известная российская модель и актриса Ксения Пунтус.
Как сообщают российские интернет-ресурсы, 21-летняя девушка находится в реанимации. Предварительно у Пунтус диагностировали вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму
Известно, что в момент, когда в квартиру пришла полиция, Баков спал и о происшествии узнал от правоохранителей. Пострадавшую же на тротуаре нашел дорожный рабочий.
По сведениям журналистов, буквально за пару часов до инцидента Ксения пара вместе вернулась из бара.
В полиции не исключают, что перед трагедией модель приняла психотропные вещества.
Никита Михалков с внуком
Напомним, ранее в громкий кокаиновый скандал угодила российская актриса Наталья Бочкарева — ее остановила полиция с белым веществом в трусах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...