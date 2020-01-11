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Шоу-бизнес

Внук Никиты Михалкова влип в неприятную историю из-за модели

23:14 11 января 2020 637
Андрей Баков со знаменитым дедом
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова выпала известная российская модель и актриса Ксения Пунтус.

Как сообщают российские интернет-ресурсы, 21-летняя девушка находится в реанимации. Предварительно у Пунтус диагностировали вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму

Известно, что в момент, когда в квартиру пришла полиция, Баков спал и о происшествии узнал от правоохранителей. Пострадавшую же на тротуаре нашел дорожный рабочий.

По сведениям журналистов, буквально за пару часов до инцидента Ксения пара вместе вернулась из бара.
В полиции не исключают, что перед трагедией модель приняла психотропные вещества.

Никита Михалков с внуком

Напомним, ранее в громкий кокаиновый скандал угодила российская актриса Наталья Бочкарева — ее остановила полиция с белым веществом в трусах.

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