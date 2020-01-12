Снова потепление: синоптики порадовали прогнозом на Старый Новый год

Украина

Синоптики Украинского гидрометцентра уточнили прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно их прогнозам, Старый Новый год отметится облачностью с прояснениями, осадков не ожидается. Напомним, «ФАКТЫ» рассказали о щедривках, которые можно легко выучить с детьми к этому празднику.

В воскресенье, 12 января, сохранится прохладная как для нынешней рекордной зимы погода — столбики термометров будут колебаться у отметок 0 — плюс 2 градуса. Также ожидается порывистый западный ветер — 7−12 метров в секунду. Заморозков до минус 1 градуса ожидают на севере и востоке Украины (в Сумской области ночью температура может упасть до минус 3 градусов).

К понедельнику, 13 января, несколько потеплеет — до 3−5 градусов. Изменение погоды принесет с собой юго-западный ветер, который будет дуть на севере Украины. В Киеве возможны незначительные ночные заморозки — до минус 1 градуса.

Во вторник, 14 января, погода останется неизменной, осадков не ожидается, однако облачность присутствовать будет. Холоднее всего будет в Луганске — 1−3 градуса тепла, теплее всего — в Одессе, где ожидаются 4−6 градусов, а также на аннексированном Крымском полуострове — там синоптики обещают «мартовские» 5−7 градусов выше нуля.

Напомним, постоянно меняющаяся погода заставила народных синоптиков повременить с долгосрочными прогнозами.

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