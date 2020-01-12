- 08:32 "Не понимаю, что происходит": подвергшийся нападению депутат Соболев обратился к генпрокурору
- 08:31 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского и мужского масс-стартов
- 08:07 Иран признал, что самолет МАУ сбили ракетой: все подробности
- 07:59 Протесты в Иране: поддержка Трампа и арест британского посла
- 07:46 При язве желудка и двенадцатиперстной кишки часто нужно лечить и невроз
- 07:28 Снова потепление: синоптики порадовали прогнозом на Старый Новый год
- 07:23 «Реал» – «Атлетико»: онлайн-видеотрансляция финала Суперкубка Испании
- 11.01 23:14 Внук Никиты Михалкова влип в неприятную историю из-за модели
- 11.01 22:44 Появилась важная информация о расшифровке "черных ящиков" сбитого Ираном "Боинга"
- 11.01 22:21 В Николаевской области мужчина заболел тяжелой формой бешенства
- 11.01 21:58 Нападение на 19-летнюю девушку в Киеве: появились сведения о подозреваемом
- 11.01 21:26 «Ливерпуль» обыграл на выезде «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ: видео гола
Снова потепление: синоптики порадовали прогнозом на Старый Новый год
Синоптики Украинского гидрометцентра уточнили прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно их прогнозам, Старый Новый год отметится облачностью с прояснениями, осадков не ожидается. Напомним, «ФАКТЫ» рассказали о щедривках, которые можно легко выучить с детьми к этому празднику.
В воскресенье, 12 января, сохранится прохладная как для нынешней рекордной зимы погода — столбики термометров будут колебаться у отметок 0 — плюс 2 градуса. Также ожидается порывистый западный ветер — 7−12 метров в секунду. Заморозков до минус 1 градуса ожидают на севере и востоке Украины (в Сумской области ночью температура может упасть до минус 3 градусов).
К понедельнику, 13 января, несколько потеплеет — до 3−5 градусов. Изменение погоды принесет с собой юго-западный ветер, который будет дуть на севере Украины. В Киеве возможны незначительные ночные заморозки — до минус 1 градуса.
Во вторник, 14 января, погода останется неизменной, осадков не ожидается, однако облачность присутствовать будет. Холоднее всего будет в Луганске — 1−3 градуса тепла, теплее всего — в Одессе, где ожидаются 4−6 градусов, а также на аннексированном Крымском полуострове — там синоптики обещают «мартовские» 5−7 градусов выше нуля.
Напомним, постоянно меняющаяся погода заставила народных синоптиков повременить с долгосрочными прогнозами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!