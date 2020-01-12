В Харькове обезвредили преступную группу, завладевавшую квартирами одиноких людей (фото, видео)

Происшествия

В Харькове разоблачили преступную группу, специализировавшуюся на завладении квартирами одиноких и умерших горожан. Напомним, в 2019 году в Харькове уже обезвредили похожую банду.

Трое харьковчан в возрасте от 35 до 70 лет в течение 2 лет подделывали правоустанавливающие документы, в результате чего становились владельцами квартир разных лиц. На данный момент подтверждена их причастность как минимум к 5 эпизодам.

10 января 2020 года в ходе спецоперации с привлечением силовиков подразделения «КОРД» по месту жительства фигурантов провели одновременные 8 обысков, в ходе которых были получены неопровержимые доказательства их преступной деятельности. Так, были найдены подделанные договора купли-продажи квартир, дарственные, доверенности, документы с подписями и почерком фигурантов и другое.

Досудебное расследование было открыто еще в марте 2019 года по части 3, 4 статьи 190 («Мошенничество»), а также части 4 статьи 358 («Поддедка документов, штампов и бланков») Уголовного кодекса Украины.

10 января 2020 года двум участникам преступной группы судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 420 и 520 тысяч гривен соответственно. Третью фигурантку — 70-летнюю женщину — суд поместил под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, следствие проверяет на причастность к совершению преступления еще пятерых лиц.

На квартиры, ставшие предметом преступного посягательства, наложен арест.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в курортном Бердянске задержали «черных риэлторов», отнимавших жилье силой.

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