Пожар в одесском колледже: 40 дней спустя обещания власти не выполнены (фото)

Украина

Сегодня, 12 января, исполняется сорок дней со дня ужасной трагедии — масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли 16 и серьезно пострадали еще 32 человека.

Напомним, на четвертый день после трагедии, 8 декабря, в Одессе с рабочим визитом побывали премьер-министр Алексей Гончарук и целая делегация высокопоставленных госчиновников новой «зеленой» команды. Тогда глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сопровождавший главу правительства, заявил на брифинге в областной администрации, что преподаватель колледжа Анна Бортюк и спасатель Сергей Шатохин, погибшие в результате пожара, будут представлены к званию Героя Украины.

«Анна Бортюк проявила себя настоящим Преподавателем с большой буквы, она мужественно спасала и спасла жизни своим ученикам. Ценой своей собственной жизни. Сергей Шатохин, отец троих детей, отдал свою жизнь во имя спасения чужих детей», — сказал Арахамия.

И он, и Гончарук отметили, что необходимо сделать все возможное с тем, чтобы всячески поддержать и окружить заботой семьи погибших в этой ужасной трагедии. В частности, сделать так, чтобы родные и близкие Бортюк и Шатохина ни в чем не нуждались.

С того момента прошло более месяца, но ни указа о награждении (посмертно), ни каких-либо иных подвижек в плане реализации обещанного нет. Разве что освобождены от занимаемых должностей директор департамента образования и науки ОГА Александр Лончак, начальник главка ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк.

Одесситы грустно замечают, что обещанного, как известно, три года ждут, а отлучение от «высоких кресел и кабинетов» нынче, очевидно, самое жесткое наказание. В том числе за массовую гибель людей.

Следователи и прокуроры также не торопятся с расследованием уголовных производств по факту данного пожара. Ссылаются, в частности, на то, что «в настоящее время еще не завершены экспертизы». Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника регионального главка Нацполиции Иван Ищенко. Он отмечает, что в рамках расследования назначены 70 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, строительно-техническая, пожарно-техническая, судебно-электротехническая и комплексная пожарно-техническая.

«Сейчас мы ждем заключения всех экспертиз. Только получив их, можно будет принять окончательное процессуальное решение по делу и определиться со всеми виновными в трагедии», — сказал Иван Ищенко.

Он уточнил, что в настоящее время основной версией ЧП остается возгорание бытового электроприбора, подозрение предъявлено одному человеку.

10 января в Одесской областной администрации (ОГА) обсудили ликвидацию последствий пожара в колледже и возможность консервации его здания по улице Троицкой, 25. Заседание проходило под председательством главы области Максима Куцего с участием представителей Национальной полиции, прокуратуры, ГСЧС, Одесской государственной академии строительства и архитектуры, должностных лиц города и области.

По мнению экспертов, пожар нанес зданию значительный ущерб, однако несущие конструкции не разрушены. Глава ОГА отметил, что в ближайшее время необходимо выполнить консервацию здания.

«Уверен, что консервация нужна, чтобы затем разработать план реконструкции. Консервация будет означать накрытие здания временной крышей и предотвращение входа на объект посторонних граждан. Мы с руководством колледжа обратимся в Министерство образования для выделения средств на проведение работ», — сказал Максим Куцый.

Специалисты продолжат геодезические наблюдения за состоянием несущих конструкций. Кроме того, на памятнике архитектуры установят специальные маяки для наблюдения за трещинами.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Одесской мэрии, по данным на 8 января 2010 года, горожане пожертвовали семьям погибших и пострадавших во время пожара в колледже 1,206 млн гривен. Средства продолжают поступать в целевой фонд Одесского горсовета.

Напомним, 13 декабря следователи Государственного бюро расследований провели обыск в здании Одесского регионального главка ГСЧС в связи с уголовным производством по пожару в колледже. Как выяснилось позже, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию, касающуюся проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter