Украина

Пытки и сексуальное насилие: бывший заключенный рассказал об ужасах харьковской колонии, где подавили бунт (видео)

Администрация исправительной колонии № 25 в Харьковской области постоянно пытала, избивала и насиловала осужденных. Об этом сообщили в Харьковской правозащитной группе со ссылкой на заявления самих потерпевших.

«Люди признавались, что администрация заведения через добровольных помощников требует у осужденных деньги», — говорится в заявлении правозащитников, пишет УНИАН.

По словам осужденных, надзиратели как наказание насилуют резиновой дубинкой, засовывают бумагу в задний проход и поджигают ее. Один из осужденных рассказал о событиях ночи, когда администрация подавляла бунт.

«Нас в три часа ночи в трусах выволокли, бросили в штабе на первом этаже и заставили ползти на животе до второго этажа. Некоторых ребят заставили ползти в наручниках. У меня даже колени стерты. Предупреждали, чтобы я ничего не рассказывал, что мне будет крышка», — сказал мужчина.

В то же время омбудсмен Лариса Денисова написала в Facebook, что мониторинговая группа уже изучает обстоятельства, причины и условия, приведшие к конфликту. По результатам оперативной проверки 9 января, установлен факт применения силы и спецсредств к 22 осужденным с привлечением группы быстрого реагирования.

Государственное бюро расследований расследует факт превышения полномочий и применения физической силы служащими Алексеевской исправительной колонии.

«Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют факт применения физической силы к осужденным должностными лицами Алексеевской исправительной колонии», — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Указано, что в случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как писали «ФАКТЫ», 8 января в Алексеевской исправительной колонии № 25 Харьковской области заключенные устроили бунт. В исправительном учреждении был объявлен особый режим. Разбираться с конфликтом между администрацией и заключенными приезжали представители омбудсмена Людмилы Денисовой.

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