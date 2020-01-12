Украина

"95 квартал" был неуместен: Зеленскому досталось после обращения в связи с крушением самолета МАУ

После трансляции официального обращения президента Украины Владимира Зеленского о причинах падения самолета МАУ в Тегеране в соцсети обратили внимание на скандальный момент — сразу же после обращения телеканал «1+1» начал показ развлекательного шоу «95 квартала».

Более того, шоу стартовало сразу же после слов Зеленского о том, что он вернет «всех погибших родным и близким», чтобы они смогли «по-человечески проститься с ними».

«Мы с достоинством почтим их память — все виновные понесут наказание… Украина всегда будет вас защищать, в каком углу планеты вы бы не находились», — завершил президент свою речь.

Также пользователи не оставили без внимания тот факт, что телеканал показал старый концерт «Квартала» (снят в 1995 году), в котором на сцене в обруче-снежинке присутствует лично нынешний президент.

Другую часть пользователей возмутил непрофессиональный, по их мнению, текст обращения, в котором упор делается на личной заслуге Зеленского по возврату тел украинцев на родину.

«Сделал очень многое наш Главнокомандующий. Благодарим! Без вашего тяжкого труда украинцев и не вернули бы! Благодарим, благодарим! Вот это настоящий президент», — со злой иронией написала некто Ирина Иванив.

Напомним, «ФАКТЫ» транслировали обращение президента Зеленского онлайн.



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