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Отказало сердце: в зоне ООС умер военный медик, спасавший жизни бойцов на передовой (фото)
Печальная весть — увы, очередная — пришла из зоны проведения Операции объединенных сил (ООС): там скончался 47-летний военный медик, бывший руководитель Измаильского военного госпиталя (Одесская область) Александр Булык. Он умер на передовой, где спасал жизни украинских воинов. В один момент у медика отказало сердце…
В 1996 году Александр Булык окончил Военно-медицинскую академию имени С. Кирова. Работал в Измаильском госпитале, где прошел все ступеньки вплоть до руководителя. Затем продолжил службу в Измаильской пограничной комендатуре быстрого реагирования (ПКБР) Госпогранслужбы Украины, откуда получил направление на службу в зону ООС.
С Александром Булыком простились в субботу, 11 января. Похоронили военного медика на родине — в городе Великие Мосты Львовской области. Там был объявлен траур. В последний путь побратима провожали военнослужащие Кинологического учебного центра, друзья и земляки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что из зоны ООС в Киевский военный госпиталь доставлены девять тяжело раненных бойцов.
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