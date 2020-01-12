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Украина

Отказало сердце: в зоне ООС умер военный медик, спасавший жизни бойцов на передовой (фото)

16:27 12 января 2020 294
Александр Булык
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Печальная весть — увы, очередная — пришла из зоны проведения Операции объединенных сил (ООС): там скончался 47-летний военный медик, бывший руководитель Измаильского военного госпиталя (Одесская область) Александр Булык. Он умер на передовой, где спасал жизни украинских воинов. В один момент у медика отказало сердце…

В 1996 году Александр Булык окончил Военно-медицинскую академию имени С. Кирова. Работал в Измаильском госпитале, где прошел все ступеньки вплоть до руководителя. Затем продолжил службу в Измаильской пограничной комендатуре быстрого реагирования (ПКБР) Госпогранслужбы Украины, откуда получил направление на службу в зону ООС.

С Александром Булыком простились в субботу, 11 января. Похоронили военного медика на родине — в городе Великие Мосты Львовской области. Там был объявлен траур. В последний путь побратима провожали военнослужащие Кинологического учебного центра, друзья и земляки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что из зоны ООС в Киевский военный госпиталь доставлены девять тяжело раненных бойцов.

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