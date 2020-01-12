На линии разграничения в ОРДО появился "ненавязчивый сервис" для автомобилистов (фото)

Украина

На линии разграничения появились камеры хранения для номеров и паспортов фейковой республики. Этот сервис рекламируют в социальной сети.

«Уважаемые дончане. Для ваших удобств на пунктах пропуска работают камеры (хранения. — Авт.), где вы при выезде из „ДНР“ должны сдать паспорта республики», — предлагает один из комментаторов в форуме «Типичный Донецк».

Фото с предложением услуг такой камеры хранения, которая, оказывается, заработала еще летом 2019-го возле КПВВ «Майорское», разместил на своей странице в Facebook блогер с ником Nova Gorlivka. Сейчас подобный сервис предлагается и в пункте пропуска боевиков «Еленовка».

«Стоимость услуг разная. Все зависит от срока хранения, на который оставляешь „госномер ДНР“ или „паспорт ДНР“. Если забираешь в этот же день или на следующий, хватит и половины блока сигарет. Только не местного производства — местный „будяк“ на взятки никто не берет. Если едешь на мирную территорию на несколько дней, то готовь деньги — по 50−100 рублей с человека за сутки. Ну, или как повезет договориться с тем, кто возьмет твои вещи на хранение», — рассказал «ФАКТАМ» автолюбитель, который уже пользовался такой услугой.

Однако, по словам собеседника, после праздничной облавы на людей с украинскими паспортами и машины с украинскими номерами водители стали опасаться оставлять на хранение у частных лиц в серой зоне свое имущество. «А вдруг придут „полицаи“ и изымут? Всем же известны места таких „камер хранения“. И где, у кого и, главное, „почем“ будет стоить забрать свой документ обратно?», — поделился своими опасениями собеседник.

Напомним, ранее автомобилистам из ОРДО, выезжающим на мирную территорию Украины, предложили закапывать автономера «ДНР» в серой зоне, что вызвало бурю возмущения в социальной сети.

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