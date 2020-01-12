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- 20:08 Тысячи людей покинули свои дома: в Дортмунде объявлена масштабная эвакуация из-за бомбы
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Тысячи людей покинули свои дома: в Дортмунде объявлена масштабная эвакуация из-за бомбы
В воскресенье, 12 января, в западногерманском городе Дортмунд были обнаружены четыре бомбы времен Второй мировой войны. Власти города объявили эвакуацию населения. Об этом сообщает AP.
На официальной странице Дортмунда в Twitter сообщается, что в городе проходит одна из крупнейших эвакуаций в истории. Свои дома покинут около 14 тысяч жителей города. На время эвакуации полностью прекращено железнодорожное сообщение с городом.
Операция по обезвреживанию боеприпасов проходит во второй половине дня воскресенья.
Отметим, спустя почти 75 лет после окончания войны в Германии часто находят неразорванные бомбы. Их утилизация иногда влечет за собой масштабную эвакуацию. Одной из таких массовых акций была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда свои дома временно покинули 60 тысяч человек.
Напомним, летом 2019 года в России на территории Кремля во время работ по укреплению грунта обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Ранее такая же неразорвавшаяся бомба была обнаружена недалеко от центрального вокзала в Берлине.
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