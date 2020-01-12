23.75 / 24.14 26.22 / 26.76
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Тысячи людей покинули свои дома: в Дортмунде объявлена масштабная эвакуация из-за бомбы

20:08 12 января 2020 375
Дортмунд
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 12 января, в западногерманском городе Дортмунд были обнаружены четыре бомбы времен Второй мировой войны. Власти города объявили эвакуацию населения. Об этом сообщает AP.

На официальной странице Дортмунда в Twitter сообщается, что в городе проходит одна из крупнейших эвакуаций в истории. Свои дома покинут около 14 тысяч жителей города. На время эвакуации полностью прекращено железнодорожное сообщение с городом.

Операция по обезвреживанию боеприпасов проходит во второй половине дня воскресенья.

Отметим, спустя почти 75 лет после окончания войны в Германии часто находят неразорванные бомбы. Их утилизация иногда влечет за собой масштабную эвакуацию. Одной из таких массовых акций была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда свои дома временно покинули 60 тысяч человек.

Напомним, летом 2019 года в России на территории Кремля во время работ по укреплению грунта обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Ранее такая же неразорвавшаяся бомба была обнаружена недалеко от центрального вокзала в Берлине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Андрей Баков со знаменитым дедом

Внук Никиты Михалкова влип в неприятную историю из-за модели

Гороскоп

Кому повезет: гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Пенсия

В Украине обновили требования к банкам по выплатам пенсий и социальных пособий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер