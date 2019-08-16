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В Кремле нашли авиабомбу: угрожала ли Путину опасность
В России на территории Кремля во время работ по укреплению грунта обнаружили авиационную бомбу. Об этом пишет российский РБК со ссылкой на коменданта Администрации президента России Сергея Хлебникова.
Сообщается, что боеприпас был найден во время раскопок на территории Тайницкого сада, расположенного на месте, где в дореволюционные времена располагался погреб для хранения продуктов.
«Там делали срез грунта под гидроизоляцию для того, чтобы это помещение можно было приспособить под другие хозяйственные нужды», — заявил комендант.
По мнению экспертов, речь, скорее всего, идет о бомбе времен Второй мировой войны.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент, связанный с выявлением авиабомбы, не угрожал главе государства и не повлиял на рабочий график Владимира Путина.
«Все мероприятия графика главы государства идут по плану», — сказал Песков.
Сообщается, что боеприпас уже вывезли с территории Кремля с соблюдением всех мер безопасности.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «сюрпризе» времен Второй мировой: в Берлине недалеко от центрального вокзала была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Снаряд обнаружили в ходе строительных работ на пешеходной улице в нескольких метрах от вокзала.
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