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Пять лет трагедии в Волновахе: в 2015 году боевики расстреляли из "Града" автобус с украинцами (видео)

10:21 13 января 2020 310
Боевики расстреляли автобус в Волновахе
Инф. «ФАКТОВ»

Ровно пять лет назад, 13 января 2015 года, боевики на Донбассе из «Градов» устроили обстрел блок-поста украинских военных под Волновахой, под который попал автобус с пассажирами — тогда погибли 12 человек, еще 18 получили ранения.

Снаряд разорвался в семи метров от маршрутки — 10 пассажиров, сидящих в передней части транспортного средства, погибли на месте. О трагедии вспоминает депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич, разместивший фотографии и видео на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Град» боевиков, из которого били по району блок-поста ВСУ под Волновахой, стоял в соседнем поселке на школьном стадионе

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