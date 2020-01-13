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- 10:28 Выбили стекло и почистили багажник: в Одессе второй раз за месяц ограбили прокурора области
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Выбили стекло и почистили багажник: в Одессе второй раз за месяц ограбили прокурора области (фото)
В ночь на воскресенье, 12 января, в Приморском районе Одессы, на улице Маршала Говорова, неизвестные вскрыли автомобиль Volvo, принадлежащий прокурору Одесской области Максиму Вихору. По данным главы общественной организации «Люстрационная комиссия Одесской области» Константина Цховребашвили, за последний месяц это уже второй аналогичный случай с данным авто. (Напомним, два дня назад в Киеве ограбили певицу MARUV, украв из ее машины документы и деньги).
«Вихору месяц назад сняли номера, сегодня выбили стекло и почистили багажник. В этом же доме живет Ахмеров, ему сожгли машину и торговый павильон… Намоленное место…» — написал в Fecebook Цховребашвили.
«Люстратор» уточняет, что сквозь разбитое стекло автомобиля видно: злоумышленники лезли за чем-то в багажник, и потому заднее сиденье авто опущено. В полиции эти инциденты пока не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзком ограблении в Киеве. В воскресенье, 12 января, неизвестный вооруженный мужчина ограбил магазин мобильной техники на Позняках.
А Закарпатье, в городе Виноградов, на днях вооруженные грабители в масках совершили налет на ювелирный магазин.
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