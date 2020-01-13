Одержимый сексом самец черепахи спас свой вид от вымирания, став отцом 800 детенышей (фото)

Мир

Гигантская галапагосская черепаха по кличке Диего спасла свой вид от полного вымирания. Как сообщает издание Daily Star, «одержимый сексом» самец черепахи стал отцом по меньшей мере 800 детенышей. Диего был в числе нескольких черепах уже практически исчезнувшего вида, отобранных в рамках программы по восстановлению их популяции. Эксперимент проводился на острове Санта-Крус, у побережья Калифорнии.

Гигантских черепах впервые «открыли» на Галапагосских островах в XVI веке. Они являются эндемиками — то есть животными, обитающие только в этом ареале. На тот момент галапагосских или, как их еще называют, слоновых черепах было около четверти миллиона. 50 лет назад, когда стартовала программа, на острове Эспаньола оставалось уже только два самца и 12 самок этого вида. Причем жили они удаленно друг от друга, в разных концах острова — что снижало шансы и встречу и обзаведение ими потомства.

В настоящее время на остров Эспаньола вернули около 1800 черепах. И еще около 200 родились уже на воле, в естественных условиях. Своим восстановлением популяция обязана главным образом патриарху Диего, который отпраздновал свое столетие.

Слоновые черепахи являются крупнейшими из живущих в настоящее время сухопутных черепах. Их вес может превышать 400 килограммов, а длина достигает почти двух метров. При продолжительности жизни в дикой природе более 100 лет, галапагосские черепахи являются одними из самых долгоживущих позвоночных. В неволе пойманные особи жили как минимум 170 лет.

Диего

Ранее «ФАКТЫ» писали, что старейшая в мире черепаха умерла в возрасте 344 лет во дворце.

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