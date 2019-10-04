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Старейшая в мире черепаха умерла в возрасте 344 лет во дворце

18:25 4 октября 2019 104
Черепаха Алагба
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Нигерии, во дворце правителя города Огбомошо, после непродолжительной болезни скончалась старейшая в Африке и, как полагают, во всем мире черепаха. Животному, которое звали Алагба, было 334 года.

Считалось, что Алагба наделена целительским даром. Ее часто навещали туристы. Во дворце правителя Огбомошо у нее было двое собственных слуг, которые кормили ее и обеспечивали уход. Алагба пережила нескольких нигерийских монархов.

Как сообщает издание All Africa, останки черепахи-долгожительницы будут забальзамированы и сохранены в качестве исторического наследия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что старейшая золотая рыбка умерла в возрасте 44 лет.

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