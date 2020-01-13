Предпринимателям резко повышают штрафы: сколько придется платить

Деньги

Начавшийся год принесет немало новшеств и сюрпризов украинскому бизнесу, особенно малому. Так, частных предпринимателей ждет изменение порядка расчетов за товары и услуги. Ведь, согласно недавно принятым парламентским монобольшинством законам, вскоре любые операции по продаже товаров или услуг подлежат учету с помощью кассовых аппаратов или других регистраторов расчетных операций (РРО), в том числе программных. Более того, уже известны размеры штрафов, которые будут уплачивать предприниматели, нарушившие эти правила.

Напомним, что новшества были утверждены парламентом еще в конце прошлого года после принятия двух законов. Первый — Закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». Второй — фактически дополняющий его — Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

Часть положений этих законов вступила в силу сразу после опубликования, часть заработает в апреле 2020 года, еще часть — 1 октября 2020 года и 1 января 2021-го. Постепенно использование регистраторов расчетных операций станет обязательным для всего малого бизнеса с оборотом более миллиона гривен в год, включая тех, кто платит единый налог.

В первую очередь нормы законов касаются физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 2-й, 3-й и 4 групп, то есть всех, чей доход за год превышает 300 тысяч гривен. Такие предприниматели с 1 января 2021 года должны будут использовать кассовые аппараты. Кроме стандартных кассовых аппаратов с бумажными чеками, бизнесмены в качестве их замены смогут применять планшеты, смартфоны или ноутбуки, на которые необходимо будет установить программное обеспечение (ПО) под названием E-Receipt — электронный чек. Как сообщили в Государственной фискальной службе, на данный момент он работает в тестовом режиме. Завершить его обещают до весны нынешнего года.

При этом определенные категории представителей малого бизнеса все еще могут обходиться без кассовых аппаратов. В частности, они необязательны для кафе-ресторанов быстрого обслуживания, турагентств, интернет-магазинов, работающих как ФЛП, магазинов автотоваров и секонд-хендов. Однако при этом в законе сказано, что ПО является обязательным для всех предпринимателей, чей доход превышает 1 млн гривен.

Тем временем Государственная фискальная служба обнародовала размеры штрафов, которые будут применяться за нарушение порядка проведения расчетных операций. В частности, штрафовать предпринимателей будут за:

* непроведение расчетных операций (РО); * проведение расчетных операций на неполную сумму стоимости товаров или услуг; * невыдачу в бумажной или электронной форме расчетного документа или чека.

Стоит отметить, что в течение нынешнего года, по мере внедрения новшеств, размер штрафных санкций будет меняться. Так, до 19 апреля 2020 года за первое нарушение налоговики будут взимать символический штраф — 1 грн, а за каждое последующее — 100% стоимости товара, проданного с нарушением. Далее вступают дополнительные нормы вышеуказанных законов. Поэтому с 19 апреля 2020 года до 1 октября 2020-го штраф за первое нарушение — 10% стоимости товара, проданного с нарушением, за каждое последующее — 50% стоимости. А вот с 1 октября 2020 года переходный период заканчивается. За первое нарушение предприниматель уплатит штраф в размере 100% стоимости товара, проданного с нарушением, а за каждое последующее — 150%.

В сложившихся условиях возникает вопрос, успеет ли малый бизнес подготовиться к грядущим изменениям и насколько адекватны введенные государством штрафные санкции.

«Увеличение размеров штрафов за нарушение порядка расчетных операций действительно значительное, — сообщила „ФАКТАМ“ юрист Адвокатской компании „Прайм“ Ирина Мацапура. - Государственная регуляторная служба прогнозирует, что сумма финансовых санкций в 2020 году составит показатель примерно в 2,6 млрд грн — при условии проведения такого же количества проверок, как и в предыдущие годы. Для сравнения: в 2018 году вследствие проверок финансовые санкции составили сумму в 938 млн грн. То есть прогнозируемые поступления в госбюджет за счет штрафов вырастут более чем вдвое».

Об увеличении штрафных санкций предупреждают и другие эксперты.

«Штрафы за нарушение порядка расчетных операций существенно возрастут, — рассказал „ФАКТАМ“ независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Особенно это касается постоянных штрафов, которые будут введены с 1 октября 2020-го. Уже при первом нарушении придется платить 100% стоимости товара. Кроме того, будет введена стопроцентная компенсация покупателю, который пожаловался на то, что ему не выдали чек. Это значительно усилит контроль за расчетными операциями. В общем, штрафы и компенсации негативно скажутся на бизнесе. Они вполне могут привести к банкротству или сворачиванию бизнеса», — уверяет эксперт.

Специалисты в сфере проведения расчетов считают, что государство должно не только штрафовать, но и дать предпринимателям возможность освоить новые для них операции.

«Как по мне, штрафы достаточно адекватные, но если мы говорим о тотальной фискализации, нужно не отпугивать от использования фискальной техники штрафами, а наоборот, стимулировать, давать налоговые льготы, возможно, использовать иные меры, — сообщил „ФАКТАМ“ соучредитель компании SkyService POS Николай Дубовик. — Так как обычный ФОП, который не работал с РРО, не знает порядка кассовой дисциплины, ему нужно найти бухгалтера, который поможет разобраться или будет вести учет, также нужно обучить сотрудников работе с РРО. Это достаточно тяжелый процесс, и ресурсоемкий», — считает эксперт.

Стоит напомнить, что недавно прошла запись предпринимателей на бета-тестирование нового бесплатного налогового сервиса — программного РРО (аналог физического кассового аппарата) «пРРОсто». Тестирование проведет Государственная налоговая служба.

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