Происшествия

ДТП произошло в понедельник, 13 января, около 8 утра, на 13-м километре автодороги Н-08 Борисполь — Запорожье. Как рассказали «ФАКТАМ» свидетели аварии, 37-летний водитель Subaru Forester с прицепом по не установленным пока причинам выскочил на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу Mitsubishi Lancer, которым управлял 35-летний мужчина. Удар был такой силы, что передние части автомобилей буквально смяло, а Subaru слетел с дороги.

В результате пострадали пять человек, которые оказались зажатыми в поврежденных автомобилях. Их пришлось извлекать спасателям при помощи спецсредств. После этого спасенных передали медикам.

Сейчас полиция устанавливает причину, по которой Subaru оказался на встречной полосе.

Ранее «ФАКТЫ"сообщали о том, что вечером 12 января под Днепром произошло жуткое ДТП, в результате чего авто скатилось в водоем — погибли четыре человека.

А в Киеве в ночь на воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы народов сгорела Honda, которая на большой скорости протаранила отбойник и снесла столб. Водитель погиб.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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