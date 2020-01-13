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Мир

Трое на одного: бесстрашный кот отбил атаку койотов (видео)

13:13 13 января 2020 1092
Кот Макс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сеть попало видео, снятое камерой наблюдения на заднем дворе дома в Лос-Анджелесе. К жилищу Майи Гуррин подобрались три койота, решившие подзакусить ее котом по кличке Макс, который вышел на ночную прогулку. Кошки довольно часто становятся жертвами этих хищников, забредающих на городские окраины. Однако восьмилетний Макс — далеко не робкого десятка. Он дал отпор пытающимся окружить его трем животным, которых еще называют луговыми волками. Макс неоднократно кидался на них, заставляя отступить. И в конце концов вышел победителем из схватки: он продержался до тех, пока ему на помощь не пришли хозяева, после чего напуганные койоты отправились искать добычу послабее.

Как сообщает CBS, Майя теперь боится выпускать своего любимца на улицу. Она хочет сделать для него специальный вольер во дворе, в котором он был бы в безопасности и в то же время чувствовал бы себя на свободе.

По словам Гуррин, во время атаки Макс сохранял полное хладнокровие. «Он всегда был сумасшедшим», — говорит Гуррин о коте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кошка устроила в новом доме потоп, потребовавший ремонта на 40 тысяч долларов.

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