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Старшая сестра спешит на выручку: кошка бескорыстно помогла котенку (видео)
В соцсетях распространяется видео, изначально опубликованное на интернет-платформе Reddit пользовательницей под ником YourMumWasHere. Автор озаглавила видео «Старшая сестра спешит на выручку».
В ролике котенок увлеченно играет с игрушкой, подвешенной на веревочке к чему-то вроде удочки, прикрепленной к холодильнику. В какой-то момент игрушка выскальзывает из лап котенка и, подпрыгивая вверх, застревает на «крыше». Котенок в растерянности: для него это слишком высоко. Но в этот момент в кадре появляется наблюдавшая за происходящим старшая кошка. Она примеривается и, тщательно прицеливаясь, прыгает вверх и освобождает игрушку. Вопреки ожиданиям, кошка не пытается играть сама, а с достоинством удаляется, предоставляя котенку продолжать развлекаться.
Пользователей сети тронула бескорыстная помощь взрослой кошки своему младшему товарищу. «Какая же она молодец!», «Обожаю, когда домашние животные ладят друг с другом», — писали в комментариях.
姉ネコが子ネコを助ける—） (@yusai00) January 13, 2020
Big sister to the rescuehttps://t.co/ImHmTMMERt
pic.twitter.com/UnbUYeGTFT
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бесстрашный кот отбился сразу от трех койотов.
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