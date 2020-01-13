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Мир

Старшая сестра спешит на выручку: кошка бескорыстно помогла котенку (видео)

16:14 13 января 2020 126
Кошка и котенок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В соцсетях распространяется видео, изначально опубликованное на интернет-платформе Reddit пользовательницей под ником YourMumWasHere. Автор озаглавила видео «Старшая сестра спешит на выручку».

В ролике котенок увлеченно играет с игрушкой, подвешенной на веревочке к чему-то вроде удочки, прикрепленной к холодильнику. В какой-то момент игрушка выскальзывает из лап котенка и, подпрыгивая вверх, застревает на «крыше». Котенок в растерянности: для него это слишком высоко. Но в этот момент в кадре появляется наблюдавшая за происходящим старшая кошка. Она примеривается и, тщательно прицеливаясь, прыгает вверх и освобождает игрушку. Вопреки ожиданиям, кошка не пытается играть сама, а с достоинством удаляется, предоставляя котенку продолжать развлекаться.

Пользователей сети тронула бескорыстная помощь взрослой кошки своему младшему товарищу. «Какая же она молодец!», «Обожаю, когда домашние животные ладят друг с другом», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бесстрашный кот отбился сразу от трех койотов.

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