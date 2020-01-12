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Спасая свою кошку, бабушка поставила под угрозу жизнь семилетнего внука: шокирующее видео
Соцсети шокировало видео, снятое в городе Наньчун в китайской провинции Сычуань. Чтобы спасти свою любимую кошку, застрявшую на карнизе, пенсионерка поставила под угрозу жизнь собственного семилетнего внука. Как сообщает издание Live Leak, бабушка обвязала мальчика веревкой и спустила его с балкона четвертого этажа на карниз, расположенный над окном второго.
Ребенок подобрал кошку, после чего их, покачивающихся в воздухе, вместе подняли обратно на балкон.
Пожилую китаянку жестко раскритиковали за то, что она рисковала жизнью внука ради кошки. Ведь веревка могла в любой момент развязаться или оборваться.
Сама бабушка признала свою вину и покаялась, увидев этот видеоролик в интернете. Она говорит, что на втором и третьем этаже на момент спасательной операции никого не было дома. Ее сын был слишком тяжелым для того, чтобы спуститься на веревке. Поэтому они решили использовать мальчика, который весит около 20 килограммов. «Я знаю, я была неправа. И я бы не рискнула это повторить», — заявила женщина.
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