23.75 / 24.13 26.22 / 26.76
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Спасая свою кошку, бабушка поставила под угрозу жизнь семилетнего внука: шокирующее видео

14:54 12 января 2020 53
Мальчик спускается с балкона за кошкой
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Соцсети шокировало видео, снятое в городе Наньчун в китайской провинции Сычуань. Чтобы спасти свою любимую кошку, застрявшую на карнизе, пенсионерка поставила под угрозу жизнь собственного семилетнего внука. Как сообщает издание Live Leak, бабушка обвязала мальчика веревкой и спустила его с балкона четвертого этажа на карниз, расположенный над окном второго.

Ребенок подобрал кошку, после чего их, покачивающихся в воздухе, вместе подняли обратно на балкон.

Пожилую китаянку жестко раскритиковали за то, что она рисковала жизнью внука ради кошки. Ведь веревка могла в любой момент развязаться или оборваться.

Сама бабушка признала свою вину и покаялась, увидев этот видеоролик в интернете. Она говорит, что на втором и третьем этаже на момент спасательной операции никого не было дома. Ее сын был слишком тяжелым для того, чтобы спуститься на веревке. Поэтому они решили использовать мальчика, который весит около 20 килограммов. «Я знаю, я была неправа. И я бы не рискнула это повторить», — заявила женщина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кошка устроила в новом доме потоп, потребовавший ремонта на 40 тысяч долларов.

Читайте также: Приставучая кошка не дала спокойно помолиться буддийскому монаху.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Андрей Баков со знаменитым дедом

Внук Никиты Михалкова влип в неприятную историю из-за модели

Пенсии

Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров

Гороскоп

Что обещают звезды: гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер