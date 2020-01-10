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Мир

Кошка устроила в новом доме потоп, потребовавший ремонта на 40 тысяч долларов (фото)

17:26 10 января 2020 51
Кошка Ив
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Супруги Эмбер и Джо Фаузер, проживающий в городе Аделаида на юге Австралии, спокойно спали, пока их годовалая кошка по кличке Ив устраивала потоп в новом доме, куда они переехали всего три месяца назад. Работающий охранником Джо проснулся в шесть часов утра и начал собираться на службу. Открыв дверь спальни, он увидел льющиеся повсюду потоки воды. Джо ворвался в ванную на втором этаже и увидел Ив, сидевшую на стиральной машине. Кошка, отличающаяся повышенным любопытством, умудрилась открыть на полную мощность кран стиралки, и помещение было полностью затоплено.

Супругам пришлось взять выходной и заняться наведением порядка. Как сообщает Daily Mail, своими действиями животное причинило ущерб на сумму около 40 тысяч долларов. Так, осушение дома специальной командой специалистов обошлось в 16 100 долларов. Еще 10 тысяч ушло на замену коврового покрытия и деревянных полов. Из-за того, что в доме в течение недели работали специальные фены и впитывающие влагу приборы, счет за электричество составил около тысячи долларов.

После этого Фраузеры всюду понаставили замки, предназначенных для защиты ящиков, кранов и прочих вещей от маленьких детей (в данном случае — от шкодливых котов). Больше Ив не разрешают спать в ванной. Хозяева запирают ее в специальном вольере. И выпускают гулять по комнатам только тогда, когда сами находятся в доме и бодрствуют.

Ранее «ФАКТЫ» писали о видео с приставучей кошкой, которая не дала спокойно помолиться в храме буддийскому монаху.

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