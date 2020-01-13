В поезде «Укрзалізниці» заметили тараканьи бега: впечатляющие фото и видео

Происшествия

Не складываются отношения с «Укрзалізницею» у кременчугской журналистки Елены Семеновой. Ровно год назад она вместе с двумя несовершеннолетними дочками ехала на отдых поездом Харьков — Ковель, в котором было очень холодно. Под утро в 11-м вагоне было невозможно находиться, даже проводница согревалась тем, что всю ночь… отбивала лед в тамбуре.

А 12 января Елена Семенова вместе с семьей возвращалась из Одессы. Их соседями по вагону поезда Одесса — Харьков оказалась… бодрые рыжие тараканы, которые шастали туда-сюда.

«Тараканьи бега в поезде Одесса — Харьков, который выезжает в 19:21. Нам с этими соседями до Кременчуга сегодня ехать. Господин Евгений Кравцов (руководитель «Укрзалізниці. — Авт.) — это норм? У нас, похоже, веселая ночь впереди. Жду реакции», — написала Елена на своей странице в Facebook.

В качестве доказательства своих слов журналистка опубликовала впечатляющие фото и видео.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о клопах в СВ-вагоне поезда Рахов — Киев. Причем стоимость проезда в вагоне класса люкс до подорожания, о котором объявила «Укрзалізниця», составляла более 1000 гривен.

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