Под Одессой голыми руками поймали огромного сома (фото)

Люди и звери

Необычная история произошла в воскресенье, 12 января, в городе Измаиле, что на юге Одесской области. Двое местных жителей голыми руками поймали в Дунае сома. (Похожий случай произошел в Новой Зеландии, где рыболов поймал руками 11-килограммового окуня.) Как оказалось, они кумовья и часто рыбачат на измаильской набережной. Обычно улов ограничивался несколькими мелкими рыбешками, но только не в тот день, когда они расположились под знаком «Лов запрещен».

По сообщению местного издания «Измаил City», сидевшие с удочками мужчины заметили в 20 метрах от берега какой-то странный предмет, плывущий по течению. Оказалось, что их необычная находка — сом, который плыл по Дунаю кверху брюхом. Один из мужчин просунул руку под жабры, но рыбина оказалась живой. Она резко рванула в сторону и чуть не утащила рыбака. Ему на выручку подоспел друг, и они вместе вытащили сома из воды.

«Ростом» практически с человека и весом в 30−40 кг, сом активно трепыхался, но это был не его день: счастливые рыбаки, свернув свои удочки, не пригодившиеся на сей раз, потащили необычный улов домой", — сообщает издание.

Что ж, отличный продукт, из которого можно приготовить десятки разнообразных блюд к столу на старый Новый год.

Отмечается, что сом является одним из наиболее ценных видов рыб, которые нынче обитают в реке Дунай. Кроме него, наиболее частыми обитателями этой реки являются стерлядь, карась, окунь, реже — щука, язь, усач. Также можно встретить осетровых, сельдевых, сазана, леща, судака.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в другом районе под Одессой, Лиманском, рыбак вместо рыбы поймал боевую противотанковую гранату.

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