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Известный рестлер умер после тяжелой травмы головы: видео инцидента
54-летний мексиканский профессиональный борец рестлинга Иисус Альфонсо Эскобоза Уэрта, выступавший под псевдонимом La Parka, умер после тяжелых травм, полученных в октябре прошлого года в поединке, который проходил в рамках Kaoz show в Монтеррее (Мексика).
В очередной схватке борец, знаменитый тем, что выступал в костюме скелета, выпрыгнул с ринга в надежде повалить соперника, но промахнулся и ударился головой в металлическое ограждение.
Прямо с ринга Иисуса срочно доставили в больницу, где выяснилось, что у него сломаны несколько позвонков и парализованы руки. Врачи провели несколько операций на шее и сделали трепанацию черепа, чтобы уменьшить давление гематомы на мозг, но спасти борца, боровшегося за жизнь на протяжении 2,5 месяцев, так и не удалось.
Отметим, что Уэрта выступал в рестлинге с 1987 года, за это время сменив несколько псевдонимов. Мексиканец был не единственным борцом, кто выступал в аналогичном образе. До 2003 года под таким же псевдонимом и также в костюме скелета выступал американец Адольфо Тапиа (а у Иисуса была приставка «младший»), но после его отъезда в США владельцы мексиканских промоушенов отсудили права на образ в пользу Уэрты.
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