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Украинские дипломаты напомнили ведущей британской газете, чей Крым
Известная британская газета Daily Mail продолжает указывать аннексированный Крым как российский полуостров. В 2017 году газета уже публиковала статью с подобным формулировками, но посольство в Великобритании оперативно отреагировало и потребовало внести правки. Ситуация повторилась, и дипломаты сетуют, что журналисты учатся очень медленно.
«Весь мир знает, что Крым — это Украина. Прискорбно, что Daily Mail не знает до сих пор. Пожалуйста, внесите необходимые правки, чтобы не вводить читателей в заблуждение!» — говорится в письме посольства в редакцию газеты.
Материал, в котором снова появились формулировки о «российском Крыме», базировался на подборке фотоснимков, в том числе из села Клиновка Симферопольского района. Пока что правки в статью не внесены.
Напомним, украинские посольства по всему миру продолжают периодически натыкаться на попытки указать Крым территорией России. Чаще после реакции дипломатов в видеосюжеты и текстовые материалы вносятся правки, но иногда СМИ начинают настаивать на особой редакционной политике.
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