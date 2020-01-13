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«Ринат Ахметов – Детям!»: 19 лет счастья и новогодних чудес
В декабре исполнилось 19 лет всеукраинской Акции «Ринат Ахметов — Детям!». Ее участниками в 2019 году стали 90 000 ребят, а за последние пять лет — 700 000 мальчишек и девчонок. Одним из главных событий Акции стала «Академия супергероев» в Мариуполе. Дети с головой окунулись в атмосферу праздника, где каждый мог найти развлечение по душе. А главное, раскрыли секрет суперсилы — умение дружить, любить, мечтать и поддерживать друг друга. Для трехлетнего Савелия это событие стало исключительным. Хотя малыш впервые оказался на таком крупном мероприятии, он не растерялся. И даже оказался в числе самых заметных гостей. Сопровождали Савву две Принцессы и Волк, самая эффектная свита вечера. Все они — воспитанники Детского дома семейного типа (ДДСТ) «Борблик».
Мама-воспитатель Елена Анатольевна рассказала, что Юра, Маша и София — ее приемные дети, а Савелий — приемный внук.
— С самого начала Фонд нам помогал, поддерживал, поздравлял с праздниками. Сегодняшнее мероприятие тоже очень нам понравилось. Мы долго его не забудем! — улыбаясь, сказала Елена Анатольевна.
В 2018 году у Акции появилось особенное продолжение — проект «Ринат Ахметов — Детям. Твоя суперсила». Это мотивационные встречи воспитанников интернатных учреждений Донецкой области с амбассадорами Фонда — известными актерами и телеведущими. От имени Рината Ахметова с декабря 2018 года 9 амбассадоров провели 34 мотивационные встречи в 14 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 800 ребят. Кроме того, подарки и поздравления от Рината Ахметова получили ребята из 24 интернатов области.
На первых встречах амбассадоры помогали детям раскрыть в себе талант или способности, ставить цель и достигать ее. В конце 2019-го ребят ждал следующий этап — найти свое призвание, свою суперпрофессию. Воспитанники 5 интернатных учреждений области под руководством профессионалов получали навыки баристы, фотографа, медика, парикмахера-стилиста и видеоблогера.
Участники мотивационных встреч, рассказавшие о своих мечтах, получили уникальные подарки. Так, девятиклассница Катя Литовка из Алексеево-Дружковки призналась, что намерена посвятить свою жизнь помощи животным. И в декабре 2019 года Ринат Ахметов организовал для нее экскурсию в ветеринарную клинику. Там Катя помогала ветеринарам, научилась проводить ультразвуковое исследование чихуахуа и провела клинический осмотр собаки Симы.
— Сегодня лучший день в моей жизни. Сегодня я поверила в чудеса! Теперь я точно знаю, что буду ветеринаром, — рассказала девочка после экскурсии.
Роман Гайворонский из Славянской школы-интерната № 23 признался представителям Фонда, что мечтает работать в сфере новых технологий — и ему вручили сертификат на посещение студии 3D-печати. А Виктория Азаренко из Мариупольского интерната № 2 получила мастер-класс у кондитера.
Поздравления и подарки от Рината Ахметова получили также воспитанники детских домов семейного типа и дети, которым Фонд Рината Ахметова помог справиться с болезнями или «травмами войны».
Благодаря Акции «Ринат Ахметов — Детям!» с 2001 года, кроме личных встреч с ребятами и традиционных новогодних подарков, помощь Рината Ахметова была предоставлена более 50 детским домам семейного типа. Также Ринат Ахметов помог с приобретением домов, улучшением жилищных условий, ремонтом жилья и в решении бытовых проблем детских домов семейного типа. За 19 лет его помощь получили 500 семей.
Источник: https://fund.fdu.org.ua/news/18 995
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