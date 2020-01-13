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Голые мужчины устроили странный шопинг в запорожском супермаркете (видео)
В Запорожье компания парней устроила переполох в супермаркете. Пятеро юношей пришли за покупками голыми, не надев ничего кроме носков и кроссовок. Чтобы совсем не шокировать горожан, молодые люди прикрыли интимные части тела пластиковыми тарелками. Некоторые из компании нахлобучили на голову шерстяные шапочки, учитывая, что на улице все-таки зимняя погода.
Веселая компания быстро выбрала бананы и проследовала к кассе. Пока юноши стояли в очереди, они намекнули, что вообще-то не любители нудизма, а голый перфоманс в магазине — это штраф за проигранный спор.
Охрана магазина на выходку нудистов не реагировала, юноши оплатили покупки и прошли к выходу.
Видео содержит нецензурную лексику
Напомним, ранее в Запорожье видели голых девушек, прогуливающихся по городу. Одна из дам-нудисток бросалась на проезжающие автомобили. А в Днепре на улицах был замечен агрессивный голый мужчина, которому мешали припаркованные авто.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...