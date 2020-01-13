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Украина

Известная британская газета "вернула" Крым Украине после вмешательства дипломатов

19:44 13 января 2020 89
крым
Инф. «ФАКТОВ»

После письма от украинского посольства британская газета Daily Mail внесла правки в материал, где говорилось о «российском» Крыме. Сейчас в статье полуостров указывается просто как Крым, без указания принадлежности к стране.

крым

«По запросу посольства Daily Mail удалила неверную информацию о Крыме как принадлежащем России, потому что мы все знаем, что Крым — это Украина», — говорится в заявлении диппредставительства.

Напомним, ранее посольство оперативно отреагировало на публикацию в The Economist и добилось правильного указания принадлежности Крыма.

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