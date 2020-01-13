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"Есть сомнения": Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой
Ветеран-доброволец сил АТО Адам Осмаев признался, что у него есть сомнения в объективном суде над убийцами Амины Окуевой. С таким заявлением Осмаев выступил после того, как следствие объявило о поимке подозреваемых в убийстве.
«Есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах», — отметил Осмаев в интервью «Громадське».
Муж Амины Окуевой отдельно подчеркнул, что не сомневается в выводах следствия. Осмаев нашел оправдание несогласованностям первой и нынешней версии убийства. Сначала говорилось о том, что на оружии убийц не нашли следов ДНК. Теперь же говорят, что такие следы все-таки были и помогли идентифицировать причастных к убийству. Осмаев считает, что это была такая тонкая игра следователей.
«Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников», — убежден он.
«Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ», — подытожил Осмаев.
Напомним, Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года. Автомобиль, где Амина находилась вместе с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян. В январе 2020 года полиция объявила, что задержала подозреваемых в убийстве Окуевой.
Фото Adam Osmaev/Facebook
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