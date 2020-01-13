- 22:12 Потоп в Киеве: что происходит сейчас возле Ocean Plaza
- 22:09 В Киеве временно ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостах
- 21:02 В Киеве крупный торговый центр залило кипятком: в сеть выложили видео
- 20:56 Трудности перевода: американец заказал в Норвегии шикарный джемпер, а получил сюрприз
- 20:40 Пожар в одесском колледже: завхозу учебного заведения предъявлено обвинение в халатности
- 20:14 В пустыне Саудовской Аравии выпал снег: впечатляющие фото и видео
- 20:12 "Есть сомнения": Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой
- 20:09 Главу налоговой службы Одесской области поймали на даче крупной взятки прокурору, — СМИ
- 19:44 Где в Киеве можно бесплатно обследоваться до 17 января: адреса и график работы пунктов
- 19:44 Известная британская газета "вернула" Крым Украине после вмешательства дипломатов
- 19:43 Первые итоги королевского саммита: Елизавета II сожалеет, но разрешает Гарри и Меган жить в Канаде
- 19:43 С 1 января нардепы будут получать по 100 тысяч гривен в месяц: реакция сети
В Киеве временно ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостах
Прошлогодний декабрь в столице оказался самым теплым в ХХI веке, а минувший год вошел в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений. Погода в январе 2020-го пока тоже не очень похожа на зимнюю. Этим решили воспользоваться дорожники и объявили, что 14 января будут ремонтировать в Киеве два моста. Ранее в Киеве на выходные закрыли станции скоростного трамвая.
Как сообщили в «Киевавтодоре», 14 января с 8:00 до 17:00 на Северном мосту в направлении Троещины будут проводить текущие ремонтные работы и обещают закончить их до наступления вечерних часов пик.
На Южном мосту уже традиционно ремонтники займутся деформационными швами и покрытием возле них. Работать планируют на нескольких участках в направлении станции метро «Выдубичи». В будние дни, 14−16 января, с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта обычно движется в обратном направлении. Поэтому влияние на трафик будет минимальным. На период выходных дорожники будут трудиться с 20:00 17 января до 20:00 19 января. Во время ремонта движение будет частично ограничено.
А «Киевпасстранс» внес некоторые изменения в работу городского общественного транспорта. Из-за ремонта путей на улице Привокзальной в ночь на 14—17 января предусмотрен сокращенный график для трамваев № 8 и № 29. Последние отправления по маршрутам:
— № 8 от станции метро «Лесная» — в 22:24, 22:36; от станции метро «Позняки» — в 23:19, 23:30;
— № 29 от станции метро «Лесная» в 22:18, 22:40; от станции метро «Бориспольская» — в 23:08, 23:30.
В 05:00 движение восстановится.
В ночь на 14−16 января троллейбусы № 93Н, № 94Н изменят маршруты, что связано с ремонтом сети на бульваре Шевченко. С 00:20 до 05:20 электротранспорт будет курсировать до ж/д вокзала «Южный»:
— маршрут № 93Н — от улицы Чернобыльской;
— маршрут № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об открытии отремонтированного Шулявского моста: какие автобусы и троллейбусы уже вышли на маршруты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)
Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!