Украина

В Киеве временно ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостах

Прошлогодний декабрь в столице оказался самым теплым в ХХI веке, а минувший год вошел в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений. Погода в январе 2020-го пока тоже не очень похожа на зимнюю. Этим решили воспользоваться дорожники и объявили, что 14 января будут ремонтировать в Киеве два моста. Ранее в Киеве на выходные закрыли станции скоростного трамвая.

Как сообщили в «Киевавтодоре», 14 января с 8:00 до 17:00 на Северном мосту в направлении Троещины будут проводить текущие ремонтные работы и обещают закончить их до наступления вечерних часов пик.

На Южном мосту уже традиционно ремонтники займутся деформационными швами и покрытием возле них. Работать планируют на нескольких участках в направлении станции метро «Выдубичи». В будние дни, 14−16 января, с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта обычно движется в обратном направлении. Поэтому влияние на трафик будет минимальным. На период выходных дорожники будут трудиться с 20:00 17 января до 20:00 19 января. Во время ремонта движение будет частично ограничено.

А «Киевпасстранс» внес некоторые изменения в работу городского общественного транспорта. Из-за ремонта путей на улице Привокзальной в ночь на 14—17 января предусмотрен сокращенный график для трамваев № 8 и № 29. Последние отправления по маршрутам:

— № 8 от станции метро «Лесная» — в 22:24, 22:36; от станции метро «Позняки» — в 23:19, 23:30;

— № 29 от станции метро «Лесная» в 22:18, 22:40; от станции метро «Бориспольская» — в 23:08, 23:30.

В 05:00 движение восстановится.

В ночь на 14−16 января троллейбусы № 93Н, № 94Н изменят маршруты, что связано с ремонтом сети на бульваре Шевченко. С 00:20 до 05:20 электротранспорт будет курсировать до ж/д вокзала «Южный»:

— маршрут № 93Н — от улицы Чернобыльской;

— маршрут № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об открытии отремонтированного Шулявского моста: какие автобусы и троллейбусы уже вышли на маршруты.

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