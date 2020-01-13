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Под Одессой в ДТП попала карета скорой помощи, есть жертвы (фото)
Автомобильная авария с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля BMW произошла утром в селе Новоселовка Саратского района, что на юге Одесской области. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на 170 км автодороги Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Предварительно установлено, что в селе Новоселовка водитель BMW, выезжая на трассу с второстепенной дороги, не предоставил преимущество служебному автомобилю скорой медицинской помощи центральной местной больницы. В результате BMW столкнулся со «скорой», после чего водитель бросил свое транспортное средство и скрылся с места происшествия.
Во время аварии серьезные травмы получили водитель «скорой» и 52-летняя врач-педиатр-неонатолог Светлана Ротарь. Спасти 65-летнего Петра Гладченко врачам не удалось, он скончался в больнице. Врач Светлана Ротарь доставлена в Одесскую областную клиническую больницу. По данным медиков, она находится в критическом состоянии.
«Личность водителя BMW установлена, им оказался 20-летний местный житель. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в полиции.
Подробности происшествия выясняются.
Сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, виновному светит наказание на срок до восьми лет лишения свободы.
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