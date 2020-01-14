Происшествия

Очевидцы рассказали «ФАКТАМ» подробности ЧП в крупном киевском торговом центре Ocean Plaza, который затопило в результате прорыва теплотрассы. Как сообщалось, горячая вода из системы водоснабжения хлынула на первый и подземные этажи торгового центра. Две женщины, которые в момент ЧП, оказались в торговом центре, говорят, что многие получили ожоги ног.

- Там творился настоящий ад! — рассказала «ФАКТАМ» киевлянка Ирина. — Люди, которые оказались на нулевом этаже, пытались убежать от горячей воды. Те, кому это не удалось, кричали… Воды было по щиколотку. Кипяток. Этого достаточно, чтобы получить ожоги. Некоторые, спасаясь, запрыгивали в продуктовые тележки — чтобы не пострадали ноги. Потом сидели в этих тележках и ждали, пока их эвакуируют. Явно пострадали и охранники, которые, эвакуируя людей, сами бегали в кипящей воде.

В момент, когда это случилось, мы с мужем были в ресторане на втором этаже Ocean Plaza. О том, что что-то произошло, узнали от официанток. Они внезапно сказали всем посетителям уходить. А потом уже охранник показывал нам, куда идти дальше. На первом этаже был пар от кипятка. Но масштаб катастрофы мы осознали, когда посмотрели на нижний этаж. Там повсюду был кипяток… На улице пара было еще больше — я сначала вообще ничего не видела, даже собственной руки. Потом рассмотрела машины «скорой», в которые грузили пострадавших. Кстати, проезжать там тоже было опасно — мне кто-то сказал, что одна маршрутка едва не провалилась под асфальт… Сильно затопило ресторан «Руккола». Там разбиты стекла, и выглядит он как будто после стихийного бедствия…

- А я успела подняться на второй этаж буквально за минуту до того, как все это случилось, — рассказала «ФАКТАМ» еще одна очевидица Елена. — Скупилась в «Ашане» и поднялась на лифте на этаж с аквариумом. Как только вышла из лифта, услышала громкие крики. Посмотрела вниз — а там люди, как в каком-то кино, пытались убежать от нахлынувшей на них воды. Они бегут, а вода их догоняет… В соцсетях писали, что кто-то получил ожоги. Это правда, я сама это видела. Видела продавщицу, которая оказалась в кипящей воде в синих туфлях-лодочках и тоненьких колготках. Когда ее выносил охранник, она снимала эту обувь… А окажись люди в тот момент в лифте на нулевом этаже, они бы просто сварились в кипятке! Что касается охранников, то те, которые были на первом этаже, помогали людям выбраться. А вот те, кто был выше, в основном просто стояли и наблюдали за происходящим. Они сами как будто растерялись…

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Елена живет недалеко от Ocean Plaza. И говорит, что подобные прорывы (правда, меньшего масштаба) случались уже не раз.

- За 50 лет, которые я тут живу, никто ни разу не менял трубы, — говорит женщина. - Их только ремонтировали после очередного прорыва. А прорывы здесь случаются часто. На самом деле здесь опасно ходить и ездить — никогда не знаешь, что может произойти. Вот сейчас ЧП с торговым центром. Это пострадавшие люди, огромные убытки для владельцев и арендаторов. И если проблему не решать глобально, этот случай явно будет не последним.

Также очевидцы рассказывали, что, когда начался поток, никто не спешил обесточивать ТЦ. Также «ФАКТЫ» сообщали о реакции соцсетей на потоп в Ocean Plaza.

В ноябре 2019 года «ФАКТЫ» рассказывали о прорыве труб в центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели. Тогда под асфальт провалился автомобиль.

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