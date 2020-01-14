Происшествия

Потоп в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: появились эксклюзивные фото с места ликвидации аварии

После потопа в столичном ТРЦ Ocean Plaza, который случился накануне вечером, на место инцидента прибыли спасательные службы и начали ремонтные работы.

На месте ликвидации аварии побывал корреспондент нашего издания.

Как можно понять из его снимков, местность возле здания ТРЦ напоминает кадры из фильма-катастрофы.

Что и не удивительно — в настоящее время происходит ликвидация последствий прорыва трубы возле торгово-развлекательного центра.

На это время ремонта дорога на месте катастрофы будет перекрыта, а дорожники организуют альтернативный проезд.

Кроме того, на аварийном участке дороги будет полностью снят асфальт и изрыта вся почва — с тем, чтобы не осталось полостей.

Также будет снята вся вся дорога и там, где вода затекала до «Ашана».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне Старого Нового года, 13 января, примерно в 20.00 стало известно о потопе в столичном ТРЦ OceanPlaza. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, причиной катастрофы стал масштабный порыв теплосети, который случился рядом со зданием по адресу на ул. Антоновича, 174.

Кипяток из системы водоснабжения попал в торговый центр. Особенно сильно залило первый этаж ТРЦ, а также магазин «Ашан» на подземном уровне. Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Спасатели говорят, что лично вынесли на руках пятерых человек. Есть как минимум одна серьезно пострадавшая — женщина получила ожоги ног. Из здания ее выносили на руках и передали медикам. Позже выяснилось, что это была продавец обувного отдела, оказавшаяся на пути горячего потока.

Эвакуация потребовалась не только посетителям «Оушн Плазы», но и пассажирам общественного транспорта, паркующегося рядом с торговым центром. Одна из маршруток вместе с асфальтом провалилась в воронку. Спасатели помогли выбраться из микроавтобуса четверым людям.

Также оказались дезориентированными пассажиры троллейбуса, приехавшего на остановку в район аварии. Чтобы трое людей не заблудились в плотных клубах пара, бригады спасателей увели пассажиров в безопасное место.

После этого движение транспорта в районе аврии ограничили, а на улицах, примыкающих к ТРЦ, перекрыли. Спасатели оградили опасную зону, где провалился асфальт.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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