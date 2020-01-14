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В РФ сообщили об аресте украинского миллионера: стали известны детали
В столице РФ повторно арестован украинский бизнесмен Павел Фукс, владелец компании «Мосситигрупп». В апреле прошлого года сообщалось о задержании и аресте 51-летнего украинского миллионера, бывшего депутата Верховной рады, руководителя алкогольной компании «Олимп» Павла Климца.
О задержании Фукса передает российское агентство «Интерфакс».
«Суд удовлетворил [соответствующее] ходатайство следствия», — сказал собеседник агентства.
Таганский суд заключил Фукса под стражу заочно на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. 11 октября прошлого года этот суд уже выносил аналогичное решение, но Мосгорсуд из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ отменил постановление об аресте и направил его на новое рассмотрение в райсуд.
По данным следствия, Фукс покинул РФ в марте 2019 года, когда ему была избрана подписка о невыезде, и вылетел в Лондон. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В январе 2019 года его объявили в федеральный розыск, 27 сентября — в международный.
Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала «Фокус», занимал 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием в размере $ 270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. Его брат Роман Фукс, также фигурирующий в материалах дела о мошенничестве в статусе свидетеля, является совладельцем нескольких крупных компаний, а также был учредителем компании «Олтэр» в 2010—2013 годах.
В 2008 году компания «Олтэр», входящая в «Мосситигрупп», начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В конце ноября 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении «Олтэр», потерпевшими по нему признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров. Следствие установило, что обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года, здание построено, но в эксплуатацию не введено. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО «Олтэр» не по назначению.
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